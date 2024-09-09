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Премьер-лига
Шахтер Донецк
14.09.2024 18:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 09:26 | Обновлено 09 сентября 2024, 10:23
374
0

Шахтер – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября в 18:00 видеотрансляцию матча 6-го тура УПЛ

09 сентября 2024, 09:26 | Обновлено 09 сентября 2024, 10:23
374
0
Шахтер – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 14 сентября, в 18:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После четырех сыгранных матчей в активе «Шахтера» шесть очков. «Карпаты» провели пять поединков, в которых набрали пять очков.

Шахтер – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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