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Премьер-лига
Заря
14.09.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 04:02 | Обновлено 09 сентября 2024, 04:11
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Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября в 15:30 видеотрансляцию матча 6-го тура УПЛ

09 сентября 2024, 04:02 | Обновлено 09 сентября 2024, 04:11
5
0
Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 14 сентября, в 15:30 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» Луганск и «Динамо» Киев.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ после 5 туров «Заря» занимает 6-е место, имея в активе 9 очков после 5 поединков. У «Динамо» также 9 пунктов, но после 3 встреч.

Заря – Динамо. Смотреть онлайн, LIVE трансляция

Видеотрансляция матча «Заря» – «Динамо» проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

📺 Видеотрансляция
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смотреть онлайн Заря - Динамо Заря Луганск Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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