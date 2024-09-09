В субботу, 14 сентября, в 15:30 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» Луганск и «Динамо» Киев.

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В турнирной таблице УПЛ после 5 туров «Заря» занимает 6-е место, имея в активе 9 очков после 5 поединков. У «Динамо» также 9 пунктов, но после 3 встреч.

Заря – Динамо. Смотреть онлайн, LIVE трансляция

Видеотрансляция матча «Заря» – «Динамо» проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.