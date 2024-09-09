Звездный нидерландец определился с новым клубом и покидает Европу
Мемфис Депай отправится в Бразилию
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай, находившейся в последнее время без клуба, станет игроком бразильского «Коринтианс».
В воскресенье, 8 сентября, 30-летний футболист прошел в родных Нидерландах медицинское обследование.
Контракт Депая с бразильским клубом будет рассчитан до 2026 года.
Как известно, последним клубом нидерландского форварда был мадридский «Атлетико», контракт с которым закончился у него в минувшем июле. В стан «матрасников» Депай перешел летом 2023 года из «Барселоны», за которую играл с 2021 года.
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