Звездный нидерландец определился с новым клубом и покидает Европу

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай, находившейся в последнее время без клуба, станет игроком бразильского «Коринтианс».

В воскресенье, 8 сентября, 30-летний футболист прошел в родных Нидерландах медицинское обследование.

Контракт Депая с бразильским клубом будет рассчитан до 2026 года.

Как известно, последним клубом нидерландского форварда был мадридский «Атлетико», контракт с которым закончился у него в минувшем июле. В стан «матрасников» Депай перешел летом 2023 года из «Барселоны», за которую играл с 2021 года.