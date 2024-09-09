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Бразилия
09 сентября 2024, 03:08 | Обновлено 09 сентября 2024, 03:22
105
0

Звездный нидерландец определился с новым клубом и покидает Европу

Мемфис Депай отправится в Бразилию

09 сентября 2024, 03:08 | Обновлено 09 сентября 2024, 03:22
105
0
Звездный нидерландец определился с новым клубом и покидает Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай, находившейся в последнее время без клуба, станет игроком бразильского «Коринтианс».

В воскресенье, 8 сентября, 30-летний футболист прошел в родных Нидерландах медицинское обследование.

Контракт Депая с бразильским клубом будет рассчитан до 2026 года.

Как известно, последним клубом нидерландского форварда был мадридский «Атлетико», контракт с которым закончился у него в минувшем июле. В стан «матрасников» Депай перешел летом 2023 года из «Барселоны», за которую играл с 2021 года.

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Мемфис Депай сборная Нидерландов по футболу трансферы Коринтианс
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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