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08 сентября 2024, 20:53 | Обновлено 08 сентября 2024, 21:10
113
0

ФОТО. Сборная Украины U-19 готовится ко второму спаррингу против Швейцарии

Команда Дмитрия Михайленко завершила первую товарищескую игру вничью

08 сентября 2024, 20:53 | Обновлено 08 сентября 2024, 21:10
113
0
ФОТО. Сборная Украины U-19 готовится ко второму спаррингу против Швейцарии
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 провела тренировку перед вторым спаррингом со сборной Швейцарии U-19.

Вторая игра пройдет в городе Виль на поле «Спортпарк Бергхольц». Начало игры – 9 сентября в 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Дмитрия Михайленко тренируется в пригороде Цюриха – Регенсдорфе. Первый товарищеский матч 6 сентября между Швейцарией U-19 и Украиной U-19 завершился вничью (1:1).

Сборная Украины U-19 готовится к квалификации Евро-2025 U-19. Украинская команда будет играть в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Мини-турнир пройдет в Нидерландах, матчи состоятся 13–19 ноября.

ФОТО. Сборная Украины U-19 готовится ко второму спаррингу против Швейцарии

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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