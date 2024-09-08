Юношеская сборная Украины U-19 провела тренировку перед вторым спаррингом со сборной Швейцарии U-19.

Вторая игра пройдет в городе Виль на поле «Спортпарк Бергхольц». Начало игры – 9 сентября в 15:00 по киевскому времени.

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Команда Дмитрия Михайленко тренируется в пригороде Цюриха – Регенсдорфе. Первый товарищеский матч 6 сентября между Швейцарией U-19 и Украиной U-19 завершился вничью (1:1).

Сборная Украины U-19 готовится к квалификации Евро-2025 U-19. Украинская команда будет играть в группе 1 вместе с Нидерландами, Словенией и Казахстаном. Мини-турнир пройдет в Нидерландах, матчи состоятся 13–19 ноября.

ФОТО. Сборная Украины U-19 готовится ко второму спаррингу против Швейцарии