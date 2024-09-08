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Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 20:40 | Обновлено 08 сентября 2024, 20:48
682
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги усилился игроком Вереса

Илья Козубенко перешел в Скалу 1911 на правах аренды

08 сентября 2024, 20:40 | Обновлено 08 сентября 2024, 20:48
682
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги усилился игроком Вереса
ФК Верес. Козубенко

20-летний защитник Илья Козубенко на правах аренды перешел из «Вереса» в стрыйскую «Скалу 1911», которая выступает во Второй лиге.

Верес вернул из аренды 20-летнего защитника Илью Козубенко, который в этом сезоне начинал в составе перволигового Хуста. На этой неделе клуб из Закарпатья объявил об отказе от дальнейшего участия в соревнованиях ПФЛ.

К составу красно-черных футболист присоединился зимой этого года. В прошлом чемпионате Илья Козубенко отыграл 11 матчей в чемпионате Украинской Премьер-лиги U19 за юношескую команду Вереса.

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Іван Распутін Источник: ФК Верес
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