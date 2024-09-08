ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги усилился игроком Вереса

20-летний защитник Илья Козубенко на правах аренды перешел из «Вереса» в стрыйскую «Скалу 1911», которая выступает во Второй лиге.

Верес вернул из аренды 20-летнего защитника Илью Козубенко, который в этом сезоне начинал в составе перволигового Хуста. На этой неделе клуб из Закарпатья объявил об отказе от дальнейшего участия в соревнованиях ПФЛ.

К составу красно-черных футболист присоединился зимой этого года. В прошлом чемпионате Илья Козубенко отыграл 11 матчей в чемпионате Украинской Премьер-лиги U19 за юношескую команду Вереса.