ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги усилился игроком Вереса
Илья Козубенко перешел в Скалу 1911 на правах аренды
20-летний защитник Илья Козубенко на правах аренды перешел из «Вереса» в стрыйскую «Скалу 1911», которая выступает во Второй лиге.
Верес вернул из аренды 20-летнего защитника Илью Козубенко, который в этом сезоне начинал в составе перволигового Хуста. На этой неделе клуб из Закарпатья объявил об отказе от дальнейшего участия в соревнованиях ПФЛ.
К составу красно-черных футболист присоединился зимой этого года. В прошлом чемпионате Илья Козубенко отыграл 11 матчей в чемпионате Украинской Премьер-лиги U19 за юношескую команду Вереса.
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