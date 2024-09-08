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Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 08 сентября 2024, 20:05
371
0

ПАЙШАО: «Мне очень повезло, что я очутился здесь в Украине»

Бразильский нападающий Полесья рассказал, как прошла адаптация в украинском клубе

08 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 08 сентября 2024, 20:05
371
0
ПАЙШАО: «Мне очень повезло, что я очутился здесь в Украине»
УПЛ. Пайшао

Бразильский нападающий «Полесье» Пайшао рассказал, как он смог адаптироваться в УПЛ:

«Мне очень повезло, что я очутился здесь в Украине, в этом клубе. Сначала казалось, что будет трудно быстро адаптироваться, ведь здесь другой язык, культура, обычаи. Но, к счастью, все вышло по другому. Меня радостно встретили, ко мне хорошо относятся. Мне очень помогли мои соотечественники, которые уже были здесь, поэтому адаптация прошла довольно быстро. За это я всем очень благодарен. Собственно, почему мне посчастливилось оказаться здесь – это не только команда уровня лидеров УПЛ, но и выше. И я хочу отдавать все силы, чтобы радовать наших болельщиков».

20-летний бразилец перешел в «Полесье» из «Васко да Гама» летом 2024 года на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано на год.

Также, 7 сентября состоялся товарищеский матч между «Полесием» и «Зарей». Гости выиграли со счетом 2:1. Бразильский нападающий дал свой комментарий об этой встрече:

«Менталитет нашей команды – всегда побеждать. Наш тренер все время вкладывает это нам в голову. Важно побеждать в каждом матче – официальном или контрольном. Сегодня нам не удалось провести хороший матч. Мы должны это исправить в течение недели. Исправить свои ошибки и выйти на следующую игру посильнее».

В сезоне 2023/24 Пайшао провел за «Васко да Гама» 17 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевых передачи.

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Іван Распутін Источник: ФК Полесье
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