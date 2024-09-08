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  4. Вильям ГАЛЛАС: «Странно видеть Челси в Лиге конференций»
Англия
08 сентября 2024, 17:03 |
103
0

Вильям ГАЛЛАС: «Странно видеть Челси в Лиге конференций»

Экс-защитник «Челси» – о шансах команды в нынешнем сезоне

08 сентября 2024, 17:03 |
103
0
Вильям ГАЛЛАС: «Странно видеть Челси в Лиге конференций»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Галлас

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас поделился ожиданиями по поводу выступлений команды Энцо Марески в сезоне 2024/2025:

«Как бывшему игроку, мне странно видеть их в Лиге конференций. Но, возможно, есть и позитив в том, что они могут стать первой командой, которая выиграла все три еврокубка, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

У «Челси» большие шансы в Лиге конференций, но думаю, они будут сосредоточены на попадании в Лигу чемпионов. По-моему, у них есть все, что нужно, чтобы финишировать в четверке, но второй тайм против «Кристал Пэлас» (1:1) был немного тревожным. Это будет нелегко, но полагаю, что они финишируют пятыми».

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Вильям Галлас Челси Лига конференций
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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