Вильям ГАЛЛАС: «Странно видеть Челси в Лиге конференций»

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас поделился ожиданиями по поводу выступлений команды Энцо Марески в сезоне 2024/2025:

«Как бывшему игроку, мне странно видеть их в Лиге конференций. Но, возможно, есть и позитив в том, что они могут стать первой командой, которая выиграла все три еврокубка, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

У «Челси» большие шансы в Лиге конференций, но думаю, они будут сосредоточены на попадании в Лигу чемпионов. По-моему, у них есть все, что нужно, чтобы финишировать в четверке, но второй тайм против «Кристал Пэлас» (1:1) был немного тревожным. Это будет нелегко, но полагаю, что они финишируют пятыми».