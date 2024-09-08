РОМАНЧУК: «Мы выросли профессионально, как команда»

Украинский центрбек «Кривбасса» Александр Романчук прокомментировал старт подготовки к матчам УПЛ:

«Команда немного отдохнула, все же за месяц сыграли девять официальных матчей. Нам требовалась эта перезагрузка. Все встретились с семьями, набрались новых сил, эмоций. Теперь готовы к новым испытаниям».

15 сентября состоится матч 6-го раунда УПЛ между ЛНЗ и «Кривбассом».

Также Романчук рассказал свои впечатления от последних матчей «Кривбасса»:

«Мы – одна команда. Этот нелегкий путь, который мы проделали за короткий срок - все молодцы. Мы сыграли против сильных соперников и выдерживали темп их игры на европейском уровне. Я чувствую, что мы выросли профессионально как команда и настроены теперь это демонстрировать в УПЛ и Кубке Украины».

Александр Романчук перешел в «Кривбасс» из венгерского «Дебрецена» летом 2024 года за 300 тысяч евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего украинца в 400 тысяч евро.

В сезоне 2023/24 Романчук провел за «Дебрецен» в венгерской лиге 24 матча, в которых отдал 1 голевую передачу.