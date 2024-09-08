Антони может сменить МЮ на другой клуб АПЛ
Бразильский вингер может перебраться в «Ньюкасл»
Бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони может продолжить карьеру в «Ньюкасле». В его услугах заинтересован главный тренер «Сорок» Эдди Хау.
«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Антони примерно 40 миллионов фунтов стерлингов. Два года назад «Красные дьяволы» отдали за него амстердамскому «Аяксу» 90 миллионов.
В прошлом сезоне на счету Антони 3 гола и 2 ассиста в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт 24-летнего бразильца рассчитан до лета 2027 года с опцией продления еще на год.
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