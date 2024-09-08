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Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 16:02 | Обновлено 08 сентября 2024, 17:02
274
0

Тренер Карпат: «Болельщикам нужен атакующий футбол»

Владислав Лупашко – о стиле игры своей команды

08 сентября 2024, 16:02 | Обновлено 08 сентября 2024, 17:02
274
0
Тренер Карпат: «Болельщикам нужен атакующий футбол»
ФК Карпаты Львов. Владислав Лупашко

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко рассказал о том, в каком стиле стремится играть его команда:

«Болельщикам нужен атакующий, бескомпромиссный футбол. Да, оно может выглядеть нервно для болельщика твоего. Кажется, можно зарыться, закрыться, сохранить этот счет, но мы хотим привлекать внимание, мы хотим, чтобы нас хотели смотреть.

Наш матч с «Черноморцем» на Кубок, по-моему, посмотрели 129 тысяч человек. И кто посмотрел – они понимают, что здесь что-то будет интересное. Да, они посмотрели с «Ворсклой» игру – очень классный 1-й тайм, но 2-й тайм неудачный в некоторых компонентах с нашей стороны.

Но нейтральному болельщику было интересно смотреть, потому что были моменты, была переходная фаза, были моменты у наших ворот, у ворот «Ворсклы», и это не сонное действо, как играет большинство наших команд, опускаясь низко, играя в среднем низком блоке, сохраняя счет».

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Владислав Лупашко Карпаты Львов
Олег Дидух Источник: ФК Карпаты Львов
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