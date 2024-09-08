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Лига наций
08 сентября 2024, 15:53 | Обновлено 08 сентября 2024, 15:54
382
0

Тренер сборной Чехии: «Должны добиваться результата в матче с Украиной»

Иван Гашек – о поединке Лиги наций против Украины

08 сентября 2024, 15:53 | Обновлено 08 сентября 2024, 15:54
382
0
Тренер сборной Чехии: «Должны добиваться результата в матче с Украиной»
УЕФА. Иван Гашек

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги наций против Украины (10 сентября, 21:45):

«Мы должны добиться в этом матче результата, иначе мне здесь тоже нечего делать. Это абсолютно ясно. Мы должны показать совершенно другое лицо и образ игры. Со стороны игроков должно быть больше энтузиазма.

Другие игроки получат игровое время, и я верю, что они воспользуются этой возможностью сполна. Возможно, мы дозаявим еще одного футболиста, потому что левый защитник Матей Рынеш травмирован. Он, вероятно, не будет готов через три дня.

Мы будем играть дома, это будет совсем другая игра, чем с Грузией. Нам придется исправлять сегодняшнее выступление. Это наша собственная вина, мы должны сами из этого выбираться. Никто другой нам не поможет».

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Иван Гашек сборная Чехии по футболу сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Дидух Источник
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