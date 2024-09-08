ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух игроков

«Черноморец» официально сообщил о подписании двух футболистов. Речь идет о голкипере Максиме Набите и форварде Илье Шевцове.

Набит ранее находился в структуре донецкого «Шахтера», прошлый сезон провел в луганской «Заре». 19-летний вратарь будет выступать за юношескую команду «Черноморца».

Шевцов является воспитанником академии «Шахтера». 24-летний форвард ранее играл за «Десну», «Ингулец» и американский «Шарлотт Индепендент». Он уже успел отличиться голом за «Черноморец» в контрольном матче с одесским «Атлетико» (победа 8:1).