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Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 15:04 |
549
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух игроков

Максим Набит и Илья Шевцов продолжат карьеру в Одессе

08 сентября 2024, 15:04 |
549
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух игроков
ФК Черноморец. Илья Шевцов

«Черноморец» официально сообщил о подписании двух футболистов. Речь идет о голкипере Максиме Набите и форварде Илье Шевцове.

Набит ранее находился в структуре донецкого «Шахтера», прошлый сезон провел в луганской «Заре». 19-летний вратарь будет выступать за юношескую команду «Черноморца».

Шевцов является воспитанником академии «Шахтера». 24-летний форвард ранее играл за «Десну», «Ингулец» и американский «Шарлотт Индепендент». Он уже успел отличиться голом за «Черноморец» в контрольном матче с одесским «Атлетико» (победа 8:1).

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Черноморец Одесса Илья Шевцов трансферы трансферы УПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Черноморец
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