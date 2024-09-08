Украина. Премьер лига08 сентября 2024, 15:04 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух игроков
Максим Набит и Илья Шевцов продолжат карьеру в Одессе
08 сентября 2024, 15:04 |
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«Черноморец» официально сообщил о подписании двух футболистов. Речь идет о голкипере Максиме Набите и форварде Илье Шевцове.
Набит ранее находился в структуре донецкого «Шахтера», прошлый сезон провел в луганской «Заре». 19-летний вратарь будет выступать за юношескую команду «Черноморца».
Шевцов является воспитанником академии «Шахтера». 24-летний форвард ранее играл за «Десну», «Ингулец» и американский «Шарлотт Индепендент». Он уже успел отличиться голом за «Черноморец» в контрольном матче с одесским «Атлетико» (победа 8:1).
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