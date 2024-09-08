Где смотреть онлайн матч Лиги наций Чехия – Украина
Матч состоится 10 сентября в 21:45 по Киеву
10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций являются также команды Грузии и Албании. В поединках первого тура Украина уступила Албании (1:2), а Чехия потерпела разгромное поражение от Грузии (1:4).
Прямую трансляцию матча Чехия – Украина можно посмотреть на MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – об игре сборной Украины против Албании
Главный тренер не понимает, как так можно обороняться