10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

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Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций являются также команды Грузии и Албании. В поединках первого тура Украина уступила Албании (1:2), а Чехия потерпела разгромное поражение от Грузии (1:4).

Прямую трансляцию матча Чехия – Украина можно посмотреть на MEGOGO.