Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Тренер чемпионки US Open сделал татуировку на лысине
US Open
08 сентября 2024, 14:20 | Обновлено 08 сентября 2024, 14:24
466
0

ФОТО. Тренер чемпионки US Open сделал татуировку на лысине

Но ей не очень понравилось

08 сентября 2024, 14:20 | Обновлено 08 сентября 2024, 14:24
466
0
ФОТО. Тренер чемпионки US Open сделал татуировку на лысине
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейсон Стейси

Джейсон Стейси, тренер по физподготовке второй ракетка мира Арины Соболенко, пришел на финал US Open с переводной татуировкой тигра на голове.

По словам теннисистки, тренер пообещал это сделать, если она выйдет в финал.

После победы в финале над Джессикой Пегулой Соболенко заявила, что хотела, чтобы Стейси набил татуировку себе прямо на лоб.

Отметим, что Арина часто издевается над тренером. Во время Australian Open 2024 она сбивала ногой с его головы бутылку.

По теме:
ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
Фритц поделился ожиданиями от финала US Open против Синнера
Арина Соболенко US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна победительница US Open 2024
Теннис | 08 сентября 2024, 01:15 15
Стала известна победительница US Open 2024
Стала известна победительница US Open 2024

Арина Соболенко переиграла Джессику Пегулу и выиграла трофей американского мейджора

ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
Футбол | 08 сентября 2024, 07:34 6
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания

Что ж такого Ребров и Висенте Гомес говорили игрокам?

Первый трофей в 2024 году. Украинец выиграл парный титул на челленджере
Теннис | 07.09.2024, 22:42
Первый трофей в 2024 году. Украинец выиграл парный титул на челленджере
Первый трофей в 2024 году. Украинец выиграл парный титул на челленджере
Йожеф САБО: «Эти сопляки еще должны сосать грудь у мамки»
Футбол | 08.09.2024, 12:55
Йожеф САБО: «Эти сопляки еще должны сосать грудь у мамки»
Йожеф САБО: «Эти сопляки еще должны сосать грудь у мамки»
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.09.2024, 23:45
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
07.09.2024, 08:22 10
Бокс
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
06.09.2024, 22:22 4
Футбол
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
07.09.2024, 08:57 54
Футбол
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
07.09.2024, 07:42 6
Футбол
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после поражения от Албани
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после поражения от Албани
08.09.2024, 07:01 6
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Меня иногда уже называют сумасшедшей»
Ярослава МАГУЧИХ: «Меня иногда уже называют сумасшедшей»
06.09.2024, 18:15 2
Другие виды
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
06.09.2024, 09:59
Теннис
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
06.09.2024, 10:39 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем