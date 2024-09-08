ФОТО. Тренер чемпионки US Open сделал татуировку на лысине
Но ей не очень понравилось
Джейсон Стейси, тренер по физподготовке второй ракетка мира Арины Соболенко, пришел на финал US Open с переводной татуировкой тигра на голове.
По словам теннисистки, тренер пообещал это сделать, если она выйдет в финал.
После победы в финале над Джессикой Пегулой Соболенко заявила, что хотела, чтобы Стейси набил татуировку себе прямо на лоб.
Отметим, что Арина часто издевается над тренером. Во время Australian Open 2024 она сбивала ногой с его головы бутылку.
Name a better combination 🏆🐯 pic.twitter.com/OvgzjvVCPO— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024
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