Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что случилось? Ольмо досрочно покинул расположение сборной Испании
Лига наций
08 сентября 2024, 13:47 | Обновлено 08 сентября 2024, 14:22
403
0

Что случилось? Ольмо досрочно покинул расположение сборной Испании

У хавбека небольшое повреждение

08 сентября 2024, 13:47 | Обновлено 08 сентября 2024, 14:22
403
0
Что случилось? Ольмо досрочно покинул расположение сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Атакующий полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо досрочно покинул расположение сборной Испании. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, у Ольмо небольшое повреждение. О серьезной травме речи не идет, однако главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте решил не рисковать здоровьем игрока.

Таким образом, 26-летний Ольмо пропустит выездной матч второго тура Лиги наций против сборной Швейцарии, который состоится сегодня, 8 сентября (начало – в 21:45 по Киеву).

По теме:
Александр КУЧЕР: «Повторения румынского синдрома я не ожидал»
МАРТИНЕС: «Игра будет очень конкурентной. Мы готовились к этому»
Ли КАРСЛИ: «Ирландия – очень стойкая команда»
Дани Ольмо сборная Испании по футболу Лига наций травма Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперники сборной Украины. Грузия неожиданно деклассировала Чехию в Тбилиси
Футбол | 07 сентября 2024, 21:02 7
Соперники сборной Украины. Грузия неожиданно деклассировала Чехию в Тбилиси
Соперники сборной Украины. Грузия неожиданно деклассировала Чехию в Тбилиси

Грузины разбили чехов со счетом 4:1

Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
Футбол | 07 сентября 2024, 23:44 334
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании

Команда Сергея Реброва открыла счет, но не сумела удержать преимущество

Германия – Венгрия – 5:0. Разгром от Бундестим. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08.09.2024, 04:40
Германия – Венгрия – 5:0. Разгром от Бундестим. Видео голов и обзор матча
Германия – Венгрия – 5:0. Разгром от Бундестим. Видео голов и обзор матча
СЛОНКА: Фаны сборной Украины теперь знают, что испытывали болельщики Польши
Футбол | 08.09.2024, 07:47
СЛОНКА: Фаны сборной Украины теперь знают, что испытывали болельщики Польши
СЛОНКА: Фаны сборной Украины теперь знают, что испытывали болельщики Польши
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после поражения от Албани
Футбол | 08.09.2024, 07:01
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после поражения от Албани
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после поражения от Албани
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна победительница US Open 2024
Стала известна победительница US Open 2024
08.09.2024, 01:15 15
Теннис
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
06.09.2024, 20:45 51
Теннис
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
06.09.2024, 22:22 4
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
08.09.2024, 00:50 46
Футбол
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
07.09.2024, 13:59
Футбол
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
06.09.2024, 16:19 31
Футбол
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
07.09.2024, 23:45 40
Футбол
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
06.09.2024, 12:42 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем