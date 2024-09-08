Что случилось? Ольмо досрочно покинул расположение сборной Испании

Атакующий полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо досрочно покинул расположение сборной Испании. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, у Ольмо небольшое повреждение. О серьезной травме речи не идет, однако главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте решил не рисковать здоровьем игрока.

Таким образом, 26-летний Ольмо пропустит выездной матч второго тура Лиги наций против сборной Швейцарии, который состоится сегодня, 8 сентября (начало – в 21:45 по Киеву).