Лига наций08 сентября 2024, 13:47 | Обновлено 08 сентября 2024, 14:22
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Что случилось? Ольмо досрочно покинул расположение сборной Испании
У хавбека небольшое повреждение
08 сентября 2024, 13:47 | Обновлено 08 сентября 2024, 14:22
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо досрочно покинул расположение сборной Испании. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, у Ольмо небольшое повреждение. О серьезной травме речи не идет, однако главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте решил не рисковать здоровьем игрока.
Таким образом, 26-летний Ольмо пропустит выездной матч второго тура Лиги наций против сборной Швейцарии, который состоится сегодня, 8 сентября (начало – в 21:45 по Киеву).
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