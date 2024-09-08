МАРТИНЕС: «Игра будет очень конкурентной. Мы готовились к этому»

8 сентября в 21:45 состоится матч 2-го раунда Лиги наций между сборными Португалии и Шотландии. Наставник португальцев Роберто Мартинес оценил соперников:

«Наши игроки знают интенсивность британского футбола. У Шотландии это есть. Много интенсивности, быстрые атаки, опыт. Нам это знакомо, однако Шотландия – целенаправленная, но имеет качество, чтобы удерживать мяч. Последние два матча показывают, что они хотят выигрывать. Они проигрывают последние матчи только после 90-й минуты. У Шотландии есть игроки высокого уровня. Шотландцы играют в Серии А, АПЛ, у них есть опыт и талант. Это не просто британская команда, физически сильный коллектив, а команда, у которой много преимуществ, и игра будет очень конкурентной. Мы готовились к этому».

Роберто Мартинес тренирует Португалию с января 2023 года. Под руководством испанского специалиста, португальцы имеют в своем активе 17 побед и 4 поражения.

На Евро-2024 сборная Португалии дошла до 1/4 финала, где по пенальти проиграла сборной Франции.