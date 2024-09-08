Леонид БУРЯК: «Многие хорошие футболисты Динамо себя продают»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Леонид Буряк заявил, что сейчас слишком многие футболисты команды пытаются продать себя за границу:

«Сейчас идет война, у всех есть семьи, все хотят уехать. Я никого не осуждаю. Сейчас есть такая тенденция, что многие хорошие футболисты себя продают. Они хотят в каждой игре сделать то, чего не могут. Им надо просто играть.

Когда я приезжаю, то всегда ребятам говорю, что до третьей звезды над эмблемой «Динамо» осталась одна победа в чемпионате. Это будет их вклад в поколение Банникова, Турянчика, Бибы. Сначала они завоевали одну звезду, потом мы еще одну. Да, у многих есть предложения, многие хотят поехать в ведущие клубы, но надо что-то сделать здесь. Сделать какой-то вклад».