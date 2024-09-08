«Вторая подача». Кирьос подколол Синнера, который встречается с его бывшей

Австралийский теннисист Ник Кирьос запустил в своем твиттере опрос о том, кто выиграет US Open – Янник Синнер или Тэйлор Фритц.

Один из болельщиков под опросом выложил фотографию Ника вместе с Анной Калинской, которая сейчас встречается с Синнером. Кириос ответил: «Вторая подача». Через определенное время комментарий был удален.

Позже он добавил: «Вам не кажется забавным то, как легко можно задеть людей. Просто парой слов или эмодзи... Как мощно».

Отметим, что Кирьос и Калинская встречались в 2019-2020 годах.