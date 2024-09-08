ATP08 сентября 2024, 11:28 |
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«Вторая подача». Кирьос подколол Синнера, который встречается с его бывшей
Ник неоднозначно прокомментировал отношения Янника и Анны Калинской
08 сентября 2024, 11:28 |
362
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Австралийский теннисист Ник Кирьос запустил в своем твиттере опрос о том, кто выиграет US Open – Янник Синнер или Тэйлор Фритц.
Один из болельщиков под опросом выложил фотографию Ника вместе с Анной Калинской, которая сейчас встречается с Синнером. Кириос ответил: «Вторая подача». Через определенное время комментарий был удален.
Позже он добавил: «Вам не кажется забавным то, как легко можно задеть людей. Просто парой слов или эмодзи... Как мощно».
Отметим, что Кирьос и Калинская встречались в 2019-2020 годах.
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