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  4. «Вторая подача». Кирьос подколол Синнера, который встречается с его бывшей
ATP
08 сентября 2024, 11:28 |
362
0

«Вторая подача». Кирьос подколол Синнера, который встречается с его бывшей

Ник неоднозначно прокомментировал отношения Янника и Анны Калинской

08 сентября 2024, 11:28 |
362
0
«Вторая подача». Кирьос подколол Синнера, который встречается с его бывшей
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос запустил в своем твиттере опрос о том, кто выиграет US Open – Янник Синнер или Тэйлор Фритц.

Один из болельщиков под опросом выложил фотографию Ника вместе с Анной Калинской, которая сейчас встречается с Синнером. Кириос ответил: «Вторая подача». Через определенное время комментарий был удален.

Позже он добавил: «Вам не кажется забавным то, как легко можно задеть людей. Просто парой слов или эмодзи... Как мощно».

Отметим, что Кирьос и Калинская встречались в 2019-2020 годах.

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Ник Кирьос Янник Синнер Анна Калинская
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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