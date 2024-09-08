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  4. Коуч сборной Испании: «Швейцария – очень тяжелый соперник»
Лига наций
08 сентября 2024, 11:02 |
48
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Коуч сборной Испании: «Швейцария – очень тяжелый соперник»

Луис де ла Фуэнте рассказал о приоритетах победителей Евро

08 сентября 2024, 11:02 |
48
0
Коуч сборной Испании: «Швейцария – очень тяжелый соперник»
Getty Images/Global Images Ukraine. Де ла Фуенте

8 сентября в 21:45 состоится матч 2-го раунда Лиги наций между «Швейцарией» и «Испанией». Главный тренер победителей Евро-2024 Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции высказался о соперниках «Красной фурии»:

«Швейцария – очень тяжелый соперник, против которого мы попытаемся усилить свои сильные и минимизировать слабые стороны в матче, которые также могут быть обусловлены состоянием поля, однако это не будет оправданием, и именно так мы донесли до футболистов. Проблемы на поле Стад де Женев прилагаются к потерям, таким как потеря Микеля Оярсабаля и других игроков, которые важны для нас, независимо от команды, за которые они выступают. Родри, например, мог бы сыграть снова, если мы поймем, что нет никаких рисков для физической формы полузащитника, поскольку наши приоритети – это здоровье футболистов».

Луис де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с 1 января 2023 года.«Красная фурия», под руководством испанского специалиста, имеет в своем активе 19 побед, 2 ничьих и два поражения.

Луис де ла Фуэнте с Испанией имеет два трофея – это кубок Лиги наций-2023, а также Евро-2024.

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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу сборная Швейцарии по футболу Лига наций Швейцария - Испания Евро-2024
Іван Распутін Источник: RFEF
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