Коуч сборной Испании: «Швейцария – очень тяжелый соперник»
Луис де ла Фуэнте рассказал о приоритетах победителей Евро
8 сентября в 21:45 состоится матч 2-го раунда Лиги наций между «Швейцарией» и «Испанией». Главный тренер победителей Евро-2024 Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции высказался о соперниках «Красной фурии»:
«Швейцария – очень тяжелый соперник, против которого мы попытаемся усилить свои сильные и минимизировать слабые стороны в матче, которые также могут быть обусловлены состоянием поля, однако это не будет оправданием, и именно так мы донесли до футболистов. Проблемы на поле Стад де Женев прилагаются к потерям, таким как потеря Микеля Оярсабаля и других игроков, которые важны для нас, независимо от команды, за которые они выступают. Родри, например, мог бы сыграть снова, если мы поймем, что нет никаких рисков для физической формы полузащитника, поскольку наши приоритети – это здоровье футболистов».
Луис де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с 1 января 2023 года.«Красная фурия», под руководством испанского специалиста, имеет в своем активе 19 побед, 2 ничьих и два поражения.
Луис де ла Фуэнте с Испанией имеет два трофея – это кубок Лиги наций-2023, а также Евро-2024.
🗣 Luis de la Fuente, seleccionador nacional: ❝Siempre priorizamos la salud del futbolista❞— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 7, 2024
➡ ❝Rodrigo está entrenando perfectamente❞#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/HOWK4UfEDo
🗣 Luis de la Fuente, seleccionador nacional: ❝Tendremos un rival durísimo enfrente❞— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 7, 2024
➡ ❝Mañana se enfrentarán dos selecciones de grandísimo nivel❞#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/zv2eIw9phO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Что ж такого Ребров и Висенте Гомес говорили игрокам?
Президент «Ингульца» рассказал о недопонимании справедливости в УАФ