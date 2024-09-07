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Лига наций
07 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:57
2287
1

«Меня не касается». Коуч и игрок сборной Албании – о войне в Украине

Стартовал матч сборных Украины и Албании

07 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:57
2287
1
«Меня не касается». Коуч и игрок сборной Албании – о войне в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Силвиньо

7 сентября сборная Украины по футболу проводит матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды является сборная Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Албанией Украина проводит в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena.

Перед началом матча украинский журналист портала MEGOGO пообщался с главным тренером сборной Албании Сильвиньо и игроком Рамадани. Журналист задал вопрос о войне в Украине.

«Я понимаю, у вас идет война, но мы здесь ради футбола и праздника», – ответил Сильвиньо.

«Я – футболист, я не буду об этом говорить, меня это не касается», – ответил Рамадани.

Сейчас в матче идет 28 минута. Счет – 0:0.

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания Силвиньо российско-украинская война
Дмитро Олійник Источник: MEGOGO
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Serhii P.
в них свій двіж з Сербією
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