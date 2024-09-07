7 сентября сборная Украины по футболу проводит матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды является сборная Албании.

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Матч с Албанией Украина проводит в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena.

Перед началом матча украинский журналист портала MEGOGO пообщался с главным тренером сборной Албании Сильвиньо и игроком Рамадани. Журналист задал вопрос о войне в Украине.

«Я понимаю, у вас идет война, но мы здесь ради футбола и праздника», – ответил Сильвиньо.

«Я – футболист, я не буду об этом говорить, меня это не касается», – ответил Рамадани.

Сейчас в матче идет 28 минута. Счет – 0:0.