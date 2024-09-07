Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась игроком ЛНЗ
Украина. Премьер лига
07 сентября 2024, 21:34 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:29
554
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась игроком ЛНЗ

Петр Стасюк перешел на правах аренды

07 сентября 2024, 21:34 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:29
554
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась игроком ЛНЗ
ФК Оболонь. Стасюк

Украинский крайний защитник Петр Стасюк перешел из «ЛНЗ» в «Оболонь» на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт «Оболони», арендное соглашение рассчитано на полгода. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего украинца в 500 тысяч евро. В черкасский клуб защитник перешел из азейбарджанского «Сабаила» ​​в качестве свободного агента летом 2023 года.

В сезоне 2023/24 Стасюк провел за «ЛНЗ» в УПЛ 23 матча, в которых отдал 2 голевых передачи.

По теме:
«Это не из-за денег». Усик признался, почему подписал контракт с Полесьем
Первая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В Кривбассе объяснили, почему начинают домашние матчи в 18:00
Петр Стасюк Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы
Іван Распутін Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УПЛ подтвердили желание Ингульца сняться с турнира. Что будет с таблицей?
Футбол | 07 сентября 2024, 15:06 28
В УПЛ подтвердили желание Ингульца сняться с турнира. Что будет с таблицей?
В УПЛ подтвердили желание Ингульца сняться с турнира. Что будет с таблицей?

Дикий подтвердил, что пришло письмо от клуба

Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Бокс | 07 сентября 2024, 07:05 1
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю

Фредди Роуч отметил Мухаммеда Али

Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Футбол | 07.09.2024, 13:59
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Футбол | 07.09.2024, 08:57
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Трубин рассказал, кто лучше: Лунин или Куртуа. Выбрал сильнейшего кипера
Футбол | 07.09.2024, 21:26
Трубин рассказал, кто лучше: Лунин или Куртуа. Выбрал сильнейшего кипера
Трубин рассказал, кто лучше: Лунин или Куртуа. Выбрал сильнейшего кипера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
06.09.2024, 09:59
Теннис
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
07.09.2024, 07:42 5
Футбол
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
06.09.2024, 18:32 55
Футбол
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
06.09.2024, 22:22 1
Футбол
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
06.09.2024, 12:42 2
Теннис
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
05.09.2024, 18:47 11
Футбол
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
06.09.2024, 15:43
Бокс
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
06.09.2024, 07:12 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем