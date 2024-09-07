ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась игроком ЛНЗ

Украинский крайний защитник Петр Стасюк перешел из «ЛНЗ» в «Оболонь» на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт «Оболони», арендное соглашение рассчитано на полгода. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего украинца в 500 тысяч евро. В черкасский клуб защитник перешел из азейбарджанского «Сабаила» ​​в качестве свободного агента летом 2023 года.

В сезоне 2023/24 Стасюк провел за «ЛНЗ» в УПЛ 23 матча, в которых отдал 2 голевых передачи.