Украина. Премьер лига07 сентября 2024, 21:34 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:29
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась игроком ЛНЗ
Петр Стасюк перешел на правах аренды
07 сентября 2024, 21:34 | Обновлено 07 сентября 2024, 22:29
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Украинский крайний защитник Петр Стасюк перешел из «ЛНЗ» в «Оболонь» на правах аренды.
Как сообщает официальный сайт «Оболони», арендное соглашение рассчитано на полгода. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего украинца в 500 тысяч евро. В черкасский клуб защитник перешел из азейбарджанского «Сабаила» в качестве свободного агента летом 2023 года.
В сезоне 2023/24 Стасюк провел за «ЛНЗ» в УПЛ 23 матча, в которых отдал 2 голевых передачи.
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