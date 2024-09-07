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Лига наций
07 сентября 2024, 19:37 | Обновлено 07 сентября 2024, 19:41
562
0

ФОТО. Готовы к старту. Раздевалка сборной Украины перед игрой с Албанией

Матч начнется в 21:45 по Киеву

07 сентября 2024, 19:37 | Обновлено 07 сентября 2024, 19:41
562
0
ФОТО. Готовы к старту. Раздевалка сборной Украины перед игрой с Албанией
УАФ

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Реброва не смогли выйти из группы.

Пресс-служба УАФ показала, как выглядит раздевалка сборной Украины перед началом поединка. Украинская команда сыграет в желтой форме, вратарь – в зеленой.

ФОТО. Готовы к старту. Раздевалка сборной Украины перед игрой с Албанией

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фото сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Лига наций Украина - Албания Чехия - Украина раздевалки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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