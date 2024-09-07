ФОТО. Готовы к старту. Раздевалка сборной Украины перед игрой с Албанией
Матч начнется в 21:45 по Киеву
7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.
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Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Реброва не смогли выйти из группы.
Пресс-служба УАФ показала, как выглядит раздевалка сборной Украины перед началом поединка. Украинская команда сыграет в желтой форме, вратарь – в зеленой.
ФОТО. Готовы к старту. Раздевалка сборной Украины перед игрой с Албанией
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