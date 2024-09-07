Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок УПЛ провел контрольный матч с Колосом
Украина. Премьер лига
07 сентября 2024, 19:36 | Обновлено 07 сентября 2024, 19:39
143
0

Новичок УПЛ провел контрольный матч с Колосом

Левый берег и Колос сыграли вничью

07 сентября 2024, 19:36 | Обновлено 07 сентября 2024, 19:39
143
0
Новичок УПЛ провел контрольный матч с Колосом
ФК Левый берег

Команды УПЛ Колос и Левый берег, заполняя паузу на матчи сборных, провели контрольный поединок в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:1.

На гол Ориховского с пенальти новичок УПЛ ответил голом Синицы.

Колос после пяти матчей сезона чемпионата Украины набрал 2 очка, у Левого берега – 6 пунктов.

«Левый Берег» – «Колос» – 1:1
Голы: Синица (47) – Ориховский (33, пен.)

Состав «Левого Берега» (1-й тайм): Фастов – Астахов, Якимив, Сидней, Дударенко – Спиваков(к), Косовский, Приходько, Войцеховский, Непейпиев – Кобзарь

Состав «Левого Берега» (2-й тайм): Фастов (Механив, 62) – Соколов, Семенов, Швец, Сидней – Банада (к), Косовский, Синица, Галас, М.Когут – Сухоручко

По теме:
Супряга на поле. Заря и Полесье провели контрольный матч на 120 минут
Драматичная развязка. Колос проиграл Брондбю в женской Лиге чемпионов
Брондбю – Колос. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Левый Берег Киев Колос Ковалевка контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
Футбол | 07 сентября 2024, 13:08 67
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре

Владелец «Ингульца» послал в известном направлении журналиста

У нас есть замена. Игрок сборной Украины оценил потерю Довбика
Футбол | 07 сентября 2024, 17:12 0
У нас есть замена. Игрок сборной Украины оценил потерю Довбика
У нас есть замена. Игрок сборной Украины оценил потерю Довбика

Сидорчук уверен, что Артема достойно заменят другие игроки

ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
Бокс | 07.09.2024, 08:22
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Теннис | 06.09.2024, 20:45
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Бокс | 07.09.2024, 07:05
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
06.09.2024, 03:48 7
Теннис
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
06.09.2024, 07:12 8
Теннис
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
06.09.2024, 23:59 2
Футбол
Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги. У Геращенко – бронза!
Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги. У Геращенко – бронза!
05.09.2024, 21:01 2
Другие виды
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
06.09.2024, 12:42 2
Теннис
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
06.09.2024, 00:23
Футбол
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
07.09.2024, 07:42 5
Футбол
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
07.09.2024, 09:52 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем