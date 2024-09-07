Новичок УПЛ провел контрольный матч с Колосом

Команды УПЛ Колос и Левый берег, заполняя паузу на матчи сборных, провели контрольный поединок в Киеве. Игра завершилась со счетом 1:1.

На гол Ориховского с пенальти новичок УПЛ ответил голом Синицы.

Колос после пяти матчей сезона чемпионата Украины набрал 2 очка, у Левого берега – 6 пунктов.

«Левый Берег» – «Колос» – 1:1

Голы: Синица (47) – Ориховский (33, пен.)

Состав «Левого Берега» (1-й тайм): Фастов – Астахов, Якимив, Сидней, Дударенко – Спиваков(к), Косовский, Приходько, Войцеховский, Непейпиев – Кобзарь

Состав «Левого Берега» (2-й тайм): Фастов (Механив, 62) – Соколов, Семенов, Швец, Сидней – Банада (к), Косовский, Синица, Галас, М.Когут – Сухоручко