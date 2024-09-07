ФОТО. Программа от УАФ к матчу Лиги наций: Украина – Албания

7 сентября в 21:45 сборная Украины сыграет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.

Матч пройдет в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.

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Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Сергея Реброва не вышли из группы.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также будут команды Чехии и Грузии.

УАФ обнародовала официальную программу к матчу Украины и Албании: скачать pdf-файл

ФОТО. Программа к матчу Лиги наций: Украина – Албания