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Англия
07 сентября 2024, 12:47 |
493
0

Манчестер Сити планирует продлить контракт со своей звездой

Текущий контракт Холанда с английским клубом действует до 2027 года

07 сентября 2024, 12:47 |
493
0
Манчестер Сити планирует продлить контракт со своей звездой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» начал переговоры с Эрлингом Холандом о продлении контракта

Об этом сообщает испанское издание Marca. Клуб стремится обезопасить будущее своего звездного нападающего и укрепить его позиции в команде.

Руководство «горожан» уже провело несколько встреч с агентом футболиста Рафаэлой Пиментой. Если новое соглашение будет достигнуто, Холанд может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Манчестер Сити».

По данным Marca, зарплата норвежца превысит текущий заработок Кевина де Брюйне, который, как утверждает издание, составляет около 24 миллионов евро в год после вычета налогов. Однако стоит отметить, что по информации ресурса Capology, де Брюйне получает 24 миллиона евро до вычета налогов, а не после.

Текущий контракт Холанда с «Манчестер Сити» действует до 2027 года. Однако клуб стремится продлить соглашение и повысить зарплату игрока, чтобы предотвратить возможный интерес со стороны других топ-клубов.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Алексей Тиньков Источник: Marca
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