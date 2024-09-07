Манчестер Сити планирует продлить контракт со своей звездой

«Манчестер Сити» начал переговоры с Эрлингом Холандом о продлении контракта

Об этом сообщает испанское издание Marca. Клуб стремится обезопасить будущее своего звездного нападающего и укрепить его позиции в команде.

Руководство «горожан» уже провело несколько встреч с агентом футболиста Рафаэлой Пиментой. Если новое соглашение будет достигнуто, Холанд может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Манчестер Сити».

По данным Marca, зарплата норвежца превысит текущий заработок Кевина де Брюйне, который, как утверждает издание, составляет около 24 миллионов евро в год после вычета налогов. Однако стоит отметить, что по информации ресурса Capology, де Брюйне получает 24 миллиона евро до вычета налогов, а не после.

Текущий контракт Холанда с «Манчестер Сити» действует до 2027 года. Однако клуб стремится продлить соглашение и повысить зарплату игрока, чтобы предотвратить возможный интерес со стороны других топ-клубов.