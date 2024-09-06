УЕФА наказал Рому. Клуб не выполнил финансовые требования

Клуб Серии A «Рома» получил штраф в 2 миллиона евро от УЕФА за нарушение финансовых норм. Клуб должен был выйти на определенные экономические показатели по итогам минувшего сезона, однако не сделал это.

В УЕФА отметили, что финансовое нарушение было относительно небольшим, поэтому наказание ограничилось штрафом. В худшем случае команду могли исключить из еврокубков.

«Рома», где с лета выступает украинский форвард Артем Довбик, в Лиге Европы сыграет против киевского «Динамо».

Минувшим летом клуб потратил на новичков почти 100 миллионов евро, в том числе более 30 миллионов – на Довбика.