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  4. УЕФА наказал Рому. Клуб не выполнил финансовые требования
Италия
06 сентября 2024, 22:28 |
1636
0

УЕФА наказал Рому. Клуб не выполнил финансовые требования

Клуб оштрафовали на 2 миллиона евро

06 сентября 2024, 22:28 |
1636
0
УЕФА наказал Рому. Клуб не выполнил финансовые требования
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Клуб Серии A «Рома» получил штраф в 2 миллиона евро от УЕФА за нарушение финансовых норм. Клуб должен был выйти на определенные экономические показатели по итогам минувшего сезона, однако не сделал это.

В УЕФА отметили, что финансовое нарушение было относительно небольшим, поэтому наказание ограничилось штрафом. В худшем случае команду могли исключить из еврокубков.

«Рома», где с лета выступает украинский форвард Артем Довбик, в Лиге Европы сыграет против киевского «Динамо».

Минувшим летом клуб потратил на новичков почти 100 миллионов евро, в том числе более 30 миллионов – на Довбика.

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Рома Рим УЕФА чемпионат Италии по футболу Серия A
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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