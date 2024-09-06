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Лига наций
06 сентября 2024, 21:38 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:47
987
0

Ребров обещает изменения и новых игроков в сборной Украины

Наставник просматривает потенциальных новичков

06 сентября 2024, 21:38 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:47
987
0
Ребров обещает изменения и новых игроков в сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на матчи Лиги наций против Албании и Чехии вызвал лишь одного дебютанта – хавбека «Динамо» Владислава Кабаева.

Тренер обещает, что новичков будет больше.

«На Евро у нас была самая молодая команда. Я верю в эту группу игроков, верю в нашу команду и хочу сохранить баланс между опытными и молодыми футболистами».

«Поверьте, на следующие матчи будут изменения, будем смотреть других кандидатов. Сейчас такой состав, но мы просматриваем многих кандидатов», – сказал Ребров.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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