Ребров обещает изменения и новых игроков в сборной Украины

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на матчи Лиги наций против Албании и Чехии вызвал лишь одного дебютанта – хавбека «Динамо» Владислава Кабаева.

Тренер обещает, что новичков будет больше.

«На Евро у нас была самая молодая команда. Я верю в эту группу игроков, верю в нашу команду и хочу сохранить баланс между опытными и молодыми футболистами».

«Поверьте, на следующие матчи будут изменения, будем смотреть других кандидатов. Сейчас такой состав, но мы просматриваем многих кандидатов», – сказал Ребров.