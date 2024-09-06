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  4. ВИДЕО. Ярмолюк забил пенальти ударом паненкой и вывел Украину U-21 вперед
Молодежные турниры
06 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:31
618
0

ВИДЕО. Ярмолюк забил пенальти ударом паненкой и вывел Украину U-21 вперед

На 58-й минуте украинская команда забила второй мяч в ворота Сербии U-21

06 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:31
618
0
ВИДЕО. Ярмолюк забил пенальти ударом паненкой и вывел Украину U-21 вперед
УАФ

6 сентября в 19:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит очередной матч квалификации Евро-2025 U-21.

Соперник команды Унаи Мельгосы – сборная Сербии U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.

На 58-й минуте украинская команда вышла вперед. Егор Ярмолюк забил пенальти ударом паненкой (2:1).

ГОЛ! 2:1. Егор Ярмолюк, 58 мин (пен)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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