Молодежные турниры06 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:31
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ВИДЕО. Ярмолюк забил пенальти ударом паненкой и вывел Украину U-21 вперед
На 58-й минуте украинская команда забила второй мяч в ворота Сербии U-21
06 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:31
618
0
6 сентября в 19:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит очередной матч квалификации Евро-2025 U-21.
Соперник команды Унаи Мельгосы – сборная Сербии U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.
На 58-й минуте украинская команда вышла вперед. Егор Ярмолюк забил пенальти ударом паненкой (2:1).
ГОЛ! 2:1. Егор Ярмолюк, 58 мин (пен)
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