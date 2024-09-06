Пресс-конференция Реброва в Праге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
6 сентября в 20:00 коуч сборной пообщается с журналистами накануне старта Лиги наций
6 сентября в 20:00 состоится пресс-конференция Сергея Реброва, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.
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Пресс-конференция главного тренера и игрока сборной Украины пройдет в Праге в конференц-зале арены матча.
Тренировка сине-желтых начнется в 19:00 на поле стадиона Eden Arena. Первые 15 минут будут открыты для медиа.
7 сентября в 21:45 по киевскому времени в Праге состоится матч первого тура Дивизиона И Лиги наций между сборными Украины и Албании.
Пресс-конференция Реброва в Праге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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