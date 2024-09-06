6 сентября в 20:00 состоится пресс-конференция Сергея Реброва, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Пресс-конференция главного тренера и игрока сборной Украины пройдет в Праге в конференц-зале арены матча.

Тренировка сине-желтых начнется в 19:00 на поле стадиона Eden Arena. Первые 15 минут будут открыты для медиа.

7 сентября в 21:45 по киевскому времени в Праге состоится матч первого тура Дивизиона И Лиги наций между сборными Украины и Албании.

Пресс-конференция Реброва в Праге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция