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Молодежные турниры
06 сентября 2024, 19:39 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:02
1003
0

ВИДЕО. Волошин после дальнего паса Батагова сравнял счет для Украины U-21

Украинская команда отыграла пропущенный мяч в игре против Сербии U-21

06 сентября 2024, 19:39 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:02
1003
0
ВИДЕО. Волошин после дальнего паса Батагова сравнял счет для Украины U-21
УАФ

6 сентября в 19:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит очередной матч квалификации Евро-2025 U-21.

Соперник команды Унаи Мельгосы – сборная Сербии U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.

Украинская команда отыграла пропущенный мяч. На 34-й минуте Назар Волошин после дальнего паса Арсения Батагова сравнял счет (1:1).

ГОЛ! 1:1. Назар Волошин, 34 мин.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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