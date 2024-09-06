Молодежные турниры06 сентября 2024, 19:39 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:02
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ВИДЕО. Волошин после дальнего паса Батагова сравнял счет для Украины U-21
Украинская команда отыграла пропущенный мяч в игре против Сербии U-21
06 сентября 2024, 19:39 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:02
1003
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6 сентября в 19:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит очередной матч квалификации Евро-2025 U-21.
Соперник команды Унаи Мельгосы – сборная Сербии U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.
Украинская команда отыграла пропущенный мяч. На 34-й минуте Назар Волошин после дальнего паса Арсения Батагова сравнял счет (1:1).
ГОЛ! 1:1. Назар Волошин, 34 мин.
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