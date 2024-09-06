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  4. Стало известно, почему Наполи не смог договориться о трансфере Судакова
Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 18:20 |
1059
3

Стало известно, почему Наполи не смог договориться о трансфере Судакова

В январе нынешнего года неаполитанцы имели возможность подписать украинского хавбека

06 сентября 2024, 18:20 |
1059
3
Стало известно, почему Наполи не смог договориться о трансфере Судакова
shakhtar.com. Георгий Судаков

В зимнее трансферное окно итальянский «Наполи» предлагал за хавбека «Шахтера» Георгия Судакова 40 миллионов евро. Это предложение было отвергнуто «горняками», однако у неаполитанцев была возможность договориться с украинским клубом, однако этого не произошло.

Как сейчас рассказал бывший тренер «Шахтера» Карло Николини, чтобы оформить трансфер Судакова зимой «Наполи» требовалось сделать совсем немного…

«В декабре прошлого года «Наполи» был очень близок к подписанию Судакова, о чем рассказывал спортивный директор [«Шахтера»] Срна, раскрывая некоторые детали этих переговоров. В январе они [«Наполи»] не хотели оказывать влияние. В июне были бы другие цифры. «Наполи» потерял это преимущество. Возможно, им следовало приложить больше усилий в январе, но, очевидно, они не в восторге от того, как складывался сезон», – сказал Николини.

Примечательно, что в летнее трансферное окно «Шахтер» так и не сумел найти покупателя на Судакова, в результате чего футболист остался в донецком клубе, с которым имеет контракт до 31 декабря 2028 года.

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Георгий Судаков Карло Николини Шахтер Донецк Наполи трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Spazionapoli.it
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kadaad
ахметовским клоунам не удалось развести Наполи на деньги. 
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+2
ALKOSruLKA
з цієї статті нічого не стало відомо... заголовок не ідповідає змісту.
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+2
zzg77
Судакову осталось ждать ещё 4 года, тогда куда-нибудь и перейдет!
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+1
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