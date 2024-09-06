Стало известно, почему Наполи не смог договориться о трансфере Судакова

В зимнее трансферное окно итальянский «Наполи» предлагал за хавбека «Шахтера» Георгия Судакова 40 миллионов евро. Это предложение было отвергнуто «горняками», однако у неаполитанцев была возможность договориться с украинским клубом, однако этого не произошло.

Как сейчас рассказал бывший тренер «Шахтера» Карло Николини, чтобы оформить трансфер Судакова зимой «Наполи» требовалось сделать совсем немного…

«В декабре прошлого года «Наполи» был очень близок к подписанию Судакова, о чем рассказывал спортивный директор [«Шахтера»] Срна, раскрывая некоторые детали этих переговоров. В январе они [«Наполи»] не хотели оказывать влияние. В июне были бы другие цифры. «Наполи» потерял это преимущество. Возможно, им следовало приложить больше усилий в январе, но, очевидно, они не в восторге от того, как складывался сезон», – сказал Николини.

Примечательно, что в летнее трансферное окно «Шахтер» так и не сумел найти покупателя на Судакова, в результате чего футболист остался в донецком клубе, с которым имеет контракт до 31 декабря 2028 года.