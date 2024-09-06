Де Брюйне о календаре: «ФИФА безразлично относятся к этой проблеме»
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии выразил свое недовольство
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне выразил свое недовольство по поводу перегруженности футбольного календаря:
«Футбольные сезоны становятся все длиннее и напряженнее. Возможно, текущий сезон пройдет относительно нормально, но с приближением чемпионата мира 2026 года календарь станет еще более загруженным.
Некоторые профсоюзы футболистов пытались найти выход из ситуации, но, к сожалению, ничего не меняется. УЕФА и ФИФА, похоже, безразлично относятся к этой проблеме. Их интересуют только деньги!»», – отметил де Брюйне.
Раннее о напряженном графике высказывался Бернарду Силва.
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