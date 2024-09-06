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  4. Де Брюйне о календаре: «ФИФА безразлично относятся к этой проблеме»
Англия
06 сентября 2024, 17:09 |
234
1

Де Брюйне о календаре: «ФИФА безразлично относятся к этой проблеме»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии выразил свое недовольство

06 сентября 2024, 17:09 |
234
1
Де Брюйне о календаре: «ФИФА безразлично относятся к этой проблеме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне выразил свое недовольство по поводу перегруженности футбольного календаря:

«Футбольные сезоны становятся все длиннее и напряженнее. Возможно, текущий сезон пройдет относительно нормально, но с приближением чемпионата мира 2026 года календарь станет еще более загруженным.

Некоторые профсоюзы футболистов пытались найти выход из ситуации, но, к сожалению, ничего не меняется. УЕФА и ФИФА, похоже, безразлично относятся к этой проблеме. Их интересуют только деньги!»», – отметил де Брюйне.

Раннее о напряженном графике высказывался Бернарду Силва.

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига сборная Бельгии по футболу Кевин де Брюйне
Алексей Тиньков Источник: RTBF
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Андрій Милявський
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