Де Брюйне о календаре: «ФИФА безразлично относятся к этой проблеме»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне выразил свое недовольство по поводу перегруженности футбольного календаря:

«Футбольные сезоны становятся все длиннее и напряженнее. Возможно, текущий сезон пройдет относительно нормально, но с приближением чемпионата мира 2026 года календарь станет еще более загруженным.

Некоторые профсоюзы футболистов пытались найти выход из ситуации, но, к сожалению, ничего не меняется. УЕФА и ФИФА, похоже, безразлично относятся к этой проблеме. Их интересуют только деньги!»», – отметил де Брюйне.

Раннее о напряженном графике высказывался Бернарду Силва.