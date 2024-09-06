Шевченко подписал меморандум с Латвийской федерацией футбола
ЛФФ будет помогать УАФ с оздоровлением пострадавших от войны детей
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с Латвийской футбольной федерацией.
Легендарный в прошлом форвард прокомментировал это событие:
«Мы будем отправлять наших детей из Харьковской, Сумской, Донецкой областей в Латвию на оздоровление. Это очень важный шаг для того, чтобы мы могли дать детям возможность переключиться с террористических атак и тревог на нормальную жизнь.
Сегодня футбол в Украине – важный элемент жизни народа. Через футбол мы можем предоставить детям возможность заниматься спортом. Наши военные тоже болеют и играют в футбол. В жизни вообще всего мира футбол – это то, что объединяет страны. Поэтому важны не только политические мосты, но и спортивные, которые мы строим».
Сейчас Андрей Шевченко находится в Риге, а ранее он посетил Харьков.
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