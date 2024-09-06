Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 14:44 | Обновлено 06 сентября 2024, 14:45
361
2

Шевченко подписал меморандум с Латвийской федерацией футбола

ЛФФ будет помогать УАФ с оздоровлением пострадавших от войны детей

06 сентября 2024, 14:44 | Обновлено 06 сентября 2024, 14:45
361
2
Шевченко подписал меморандум с Латвийской федерацией футбола
УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с Латвийской футбольной федерацией.

Легендарный в прошлом форвард прокомментировал это событие:

«Мы будем отправлять наших детей из Харьковской, Сумской, Донецкой областей в Латвию на оздоровление. Это очень важный шаг для того, чтобы мы могли дать детям возможность переключиться с террористических атак и тревог на нормальную жизнь.

Сегодня футбол в Украине – важный элемент жизни народа. Через футбол мы можем предоставить детям возможность заниматься спортом. Наши военные тоже болеют и играют в футбол. В жизни вообще всего мира футбол – это то, что объединяет страны. Поэтому важны не только политические мосты, но и спортивные, которые мы строим».

Сейчас Андрей Шевченко находится в Риге, а ранее он посетил Харьков.

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Андрей Шевченко Латвия Украинская ассоциация футбола российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Xzibit11
Это Пинколини на 3 фото?
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Chystyi_stavok
Бля, я вже подумав то Алієв поруч сидить
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