Не в этот раз: топ несостоявшихся летних трансферов

Летнее трансферное окно порадовало многими интересными сделками. Килиан Мбаппе перешел в мадридский «Реал», «Тоттенхэм» подписал самого дорогого игрока в своей истории, «Атлетико» заполучил сразу нескольких звезд. Но при этом не все клубы сделали то, что хотели. Некоторые сделки так и остались гипотетическими.

Далее расскажем о несостоявшихся летних трансферах.

Нико Уильямс (не перешел в Барселону)

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Уильямс был одним из главных героев летнего трансферного окна. На протяжении прошлого сезона Нико связывали со многими клубами. После успешно проведенного чемпионата Европы за ним началась настоящая охота. Однако 22-летний вингер рассматривал только один вариант – «Барселону». Для каталонцев он тоже был приоритетным вариантом. Однако сделка так и не состоялась. После долгих размышлений испанец решил остаться в нынешнем клубе.

Пауло Дибала (не перешел в Аль-Кадисию)

Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Наверное, каждый игрок высокого уровня получал предложения из Саудовской Аравии в последнее время. Дибала не стал исключением. Пауло получил выгодное предложение из «Аль-Кадисии» – трехлетний контракт, по которому он мог получить 75 млн евро. Аргентинец всерьез рассматривал вариант с переездом в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что ему только 30 лет. Дибала был очень близок к тому, чтобы покинуть «Рому», но в последний момент решил остаться в Риме. Однако не исключено, что следующим летом ситуация повторится.

Джошуа Зиркзе (не перешел в Милан)

Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

Зиркзе провел хороший сезон в «Болонье». Футболист не мог остаться незамеченным, поскольку «россоблу» были одной из самых интересных команд в минувшей кампании, и не только в Серии А. Многие клубы были заинтересованы в подписании 23-летнего нападающего, но главным претендентом на него считался «Милан». Голландец был одной ногой на «Сан-Сиро», но его переход к «россонери» так и не состоялся. В последний момент стороны не стали заключать сделку. «Красно-черные» подписали вместо Зиркзе Альваро Морату, а Джошуа перешел в «Манчестер Юнайтед».

Джонатан Та (не перешел в Баварию)

Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

«Бавария» провела хорошую трансферную кампанию, подписав несколько хороших игроков. Но одна сделка у мюнхенцев все же сорвалась. «Рекордмайстер» не смог заполучить защитника «Байера», хотя долгое время вел переговоры и с игроком, и с его клубом. С Та «Бавария» договорилась быстро. После этого немец заявил руководству «Байера», что хочет в Мюнхен. Однако клубы долго не могли договориться, и как только «фармацевты» приняли предложение заинтересованной стороны, мюнхенцы его изменили. Это очень не понравилось руководству «Байера», которое не отпустило игрока к прямому конкуренту и заявило о нежелании вести дальнейшие переговоры.

Эдерсон (не перешел в Аль-Иттихад)

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

«Манчестер Сити» был в шаге от того, чтобы потерять своего основного голкипера. На футболиста всерьез претендовал «Аль-Иттихад». Пеп Гвардиола не хотел отпускать игрока. Однако специалист не удерживает тех футболистов, которые сами хотят уйти. Все зависело от бразильца. После размышлений о своем будущем 31-летний голкипер решил остаться в «Манчестер Сити». Гвардиола вздохнул с облегчением. «Аль-Иттихаду» пришлось довольствоваться Предрагом Райковичем, которого саудовцы подписали из «Мальорки» за 11 млн евро.

Кевин Де Брюйне (не перешел в Аль-Иттихад)

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

«Аль-Иттихад» хотел подписать сразу двух игроков «Манчестер Сити», но не получил ни одного. Хотя одноклубники всерьез рассматривали вариант с переездом в Саудовскую Аравию. Эдерсон уже лишь перед началом сезона принял решение о своем будущем. Де Брюйне открыто заявлял, что предложения из Саудовской Аравии заставляют его задуматься о своем будущем. В итоге, бельгиец остался на «Этихаде», но это не значит, что он еще долго будет выступать в составе «горожан». Контракт 33-летнего хавбека с английским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Мартин Субименди (не перешел в Ливерпуль)

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Субименди часто связывают с топ-клубами. Сначала ему приписывали интерес со стороны «Барселоны», потом со стороны «Арсенала», а предметные переговоры проходили с «Ливерпулем». «Красные» открыто заявляли о желании подписать игрока, но дело не продвигалось. Отказать мерсисайдцам не всегда бывает просто, но Мартин сделал именно это. Испанец отклонил предложение «Ливерпуля», что подтвердил главный тренер «красных» Арне Слот. В недавнем комментарии 25-летний хавбек заявил, что провел большую часть жизни в «Сосьедаде», поэтому покинуть родной клуб ему было бы очень сложно, а Субименди решил ничего не усложнять.

Альфонсо Дэвис (не перешел в Реал)

Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Та был не единственной проблемой «Баварии» летом. Тогда же мюнхенцы безуспешно пытались продлить контракт с Дэвисом. «Рекордмайстер» сделал предложение, которое посчитал приемлемым. Альфонсо отказал своему клубу, требуя больше денег. «Бавария» известна строгим отношениям к футболистам, поэтому выставила канадца на трансфер. Подоспел «Реал», но предложение «сливочных» не удовлетворило мюнхенцев. При этом у 23-летнего фулбека была договоренность с «королевским клубом». По слухам, она переносится на следующее лето. Если это действительно так, тогда «бланкос» могут через год подписать молодого защитника бесплатно.

Cергей ЗАВАЛКО