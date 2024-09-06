ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал нападающего Зари

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании украинского нападающего луганской «Зари» Владислава Бугая.

Отмечается, что переход 26-летнего футболиста состоялся на правах аренды. Игрок проведет в клубе Первой лиги один сезон.

В сезоне 2023/24 Владислав Бугай провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. В новой кампании на поле не появлялся. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее «Металлист 1925» официально объявил о подписании украинского вратаря Даниила Варакуты.