ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал нападающего Зари
Владислав Бугай отправился в аренду в Первую лигу
Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании украинского нападающего луганской «Зари» Владислава Бугая.
Отмечается, что переход 26-летнего футболиста состоялся на правах аренды. Игрок проведет в клубе Первой лиги один сезон.
В сезоне 2023/24 Владислав Бугай провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. В новой кампании на поле не появлялся. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
Ранее «Металлист 1925» официально объявил о подписании украинского вратаря Даниила Варакуты.
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