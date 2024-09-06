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Украина. Первая лига
06 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:24
561
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал нападающего Зари

Владислав Бугай отправился в аренду в Первую лигу

06 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:24
561
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал нападающего Зари
ФК Металлист 1925. Владислав Бугай

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании украинского нападающего луганской «Зари» Владислава Бугая.

Отмечается, что переход 26-летнего футболиста состоялся на правах аренды. Игрок проведет в клубе Первой лиги один сезон.

В сезоне 2023/24 Владислав Бугай провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. В новой кампании на поле не появлялся. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее «Металлист 1925» официально объявил о подписании украинского вратаря Даниила Варакуты.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Металлист 1925
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