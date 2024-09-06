Не Холанд. Реал может подписать суперзабивного скандинавского нападающего
Виктор Дьекереш из «Спортинга» попал на радары королевского клуба
Мадридский «Реал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешем, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, трансфер 25-летнего футболиста при правильных обстоятельствах может состояться в одно из следующих трансферных окон.
Виктор Дьекереш выступает за «Спортинг» с лета 2023 года и за это время успел провести в его составе 55 матчей, отметившись 50 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется вратарем «Брайтона» Бартом Вербрюггеном.
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