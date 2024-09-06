Не Холанд. Реал может подписать суперзабивного скандинавского нападающего

Мадридский «Реал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешем, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, трансфер 25-летнего футболиста при правильных обстоятельствах может состояться в одно из следующих трансферных окон.

Виктор Дьекереш выступает за «Спортинг» с лета 2023 года и за это время успел провести в его составе 55 матчей, отметившись 50 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется вратарем «Брайтона» Бартом Вербрюггеном.