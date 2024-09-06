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  4. Не Холанд. Реал может подписать суперзабивного скандинавского нападающего
Испания
06 сентября 2024, 12:34 |
919
0

Не Холанд. Реал может подписать суперзабивного скандинавского нападающего

Виктор Дьекереш из «Спортинга» попал на радары королевского клуба

06 сентября 2024, 12:34 |
919
0
Не Холанд. Реал может подписать суперзабивного скандинавского нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Мадридский «Реал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешем, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, трансфер 25-летнего футболиста при правильных обстоятельствах может состояться в одно из следующих трансферных окон.

Виктор Дьекереш выступает за «Спортинг» с лета 2023 года и за это время успел провести в его составе 55 матчей, отметившись 50 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется вратарем «Брайтона» Бартом Вербрюггеном.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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