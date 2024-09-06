ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал одного из лучших киперов УПЛ 2023/24
Даниил Варакута подписал с клубом пятилетний контракт
Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании украинского вратаря Даниила Варакуты.
Отмечается, что 22-летний футболист подписал с клубом Первой лиги контракт, который будет действовать в течение следующих 5 сезонов.
Трансфер состоялся на правах свободного агента, но харьковчанам придется выплатить «Черноморцу» компенсацию за воспитание игрока.
На профессиональном уровне Варакута играл за молодежную и главную команду одесского «Черноморца». В составе основной команды Даниил провел 45 матчей. В прошлом сезоне стал лучшим голкипером УПЛ по количеству сейвов – 104.
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