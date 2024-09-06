Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал одного из лучших киперов УПЛ 2023/24
Украина. Первая лига
06 сентября 2024, 11:13 |
598
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал одного из лучших киперов УПЛ 2023/24

Даниил Варакута подписал с клубом пятилетний контракт

06 сентября 2024, 11:13 |
598
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал одного из лучших киперов УПЛ 2023/24
ФК Металлист 1925. Даниил Варакута

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании украинского вратаря Даниила Варакуты.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с клубом Первой лиги контракт, который будет действовать в течение следующих 5 сезонов.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, но харьковчанам придется выплатить «Черноморцу» компенсацию за воспитание игрока.

На профессиональном уровне Варакута играл за молодежную и главную команду одесского «Черноморца». В составе основной команды Даниил провел 45 матчей. В прошлом сезоне стал лучшим голкипером УПЛ по количеству сейвов – 104.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало перспективного полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Динамо стал игроком Зари
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
трансферы чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Металлист 1925 Даниил Варакута свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Надеюсь, он это сделает!» Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 05 сентября 2024, 12:22 0
«Надеюсь, он это сделает!» Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Надеюсь, он это сделает!» Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Даниэль верит в победу Тайсона

Франция – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 06 сентября 2024, 06:55 1
Франция – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Франция – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 6 сентября в 21:45 по Киеву

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Албания
Футбол | 06.09.2024, 08:25
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Албания
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Албания
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
Футбол | 05.09.2024, 14:10
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Футбол | 06.09.2024, 07:38
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
05.09.2024, 18:47 11
Футбол
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
04.09.2024, 08:11 14
Футбол
Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал чемпионата Европы
Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал чемпионата Европы
04.09.2024, 22:55 2
Волейбол
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
06.09.2024, 07:10 3
Бокс
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 58
Футбол
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
04.09.2024, 23:23 4
Другие виды
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
06.09.2024, 06:45 52
Футбол
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
05.09.2024, 09:05 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем