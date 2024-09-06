Вероятный уход. 3 суперзвезды Ливерпуля могут продолжить карьеру в Аравии

Бразильский вратарь Алиссон Бекер, нидерландский защитник Вирджил ван Дейк и египетский нападающий Мохамед Салах могут покинуть английский «Ливерпуль», сообщает издание CaughtOffside.

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По информации источника, на данный момент наиболее вероятным является вариант, при котором звездная троица мерсисайдцев летом 2025 года пополнит ряды клубов Саудовской Аравии.

Интересно, что за Алиссона «Ливерпуль» еще сможет выручить какие-то средства, а вот с Салахом и ван Дейком придется попрощаться бесплатно, если они не захотят продлевать свои контракты, которые действуют до завершения этого сезона.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в ближайшие месяцы начнет переговоры по новому соглашению с Мохамедом Салахом.