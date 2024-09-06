Киченок и Остапенко показали сумасшедшие статистические показатели на USO
Людмили и Алена защитили 45 из 48 своих подач
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал парного разряда на US Open 2024 в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко.
Украинско-латвийский тандем по пути в финал выиграл 5 матчей, не отдав соперницам ни единого сета. Более того, Людмила и Алена сумели защитить 45 из 48 своих подач (93%). За 5 матчей у их соперниц было всего 8 брейкпоинтов в сумме.
В финале Киченок и Остапенко сыграют против дуэта Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай). Эта пара выиграла 71% геймов на подаче, у их соперниц в сумме было 40 брейпоинтов. Но Младенович и Чжан реализовали 48% своих брейкпоинтов (27 из 56). У Людмила и Алены этот показатель составляет 32% (15 из 46).
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