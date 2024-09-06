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US Open
06 сентября 2024, 10:20 | Обновлено 06 сентября 2024, 10:30
234
0

Киченок и Остапенко показали сумасшедшие статистические показатели на USO

Людмили и Алена защитили 45 из 48 своих подач

06 сентября 2024, 10:20 | Обновлено 06 сентября 2024, 10:30
234
0
Киченок и Остапенко показали сумасшедшие статистические показатели на USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал парного разряда на US Open 2024 в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко.

Украинско-латвийский тандем по пути в финал выиграл 5 матчей, не отдав соперницам ни единого сета. Более того, Людмила и Алена сумели защитить 45 из 48 своих подач (93%). За 5 матчей у их соперниц было всего 8 брейкпоинтов в сумме.

В финале Киченок и Остапенко сыграют против дуэта Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай). Эта пара выиграла 71% геймов на подаче, у их соперниц в сумме было 40 брейпоинтов. Но Младенович и Чжан реализовали 48% своих брейкпоинтов (27 из 56). У Людмила и Алены этот показатель составляет 32% (15 из 46).

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Людмила Киченок Кристина Младенович Чжан Шуай Алена Остапенко US Open 2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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