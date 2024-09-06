Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо

Определено место проведения матча 6-го тура чемпионата Украины между луганской «Зарей» и киевским «Динамо», который состоится 14 сентября.

По информации источника, этот поединок, который является номинально домашним для «Зари», пройдет на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30.

Два своих предыдущих домашних матча в текущем чемпионате луганская команда также проводила на динамовской арене.

Отметим, что на сайте УПЛ место проведения встречи еще не указано.