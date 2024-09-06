Украина. Премьер лига06 сентября 2024, 09:35 | Обновлено 06 сентября 2024, 09:46
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Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо
Луганский клуб «примет» киевлян на их домашнем стадионе
06 сентября 2024, 09:35 | Обновлено 06 сентября 2024, 09:46
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Определено место проведения матча 6-го тура чемпионата Украины между луганской «Зарей» и киевским «Динамо», который состоится 14 сентября.
По информации источника, этот поединок, который является номинально домашним для «Зари», пройдет на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30.
Два своих предыдущих домашних матча в текущем чемпионате луганская команда также проводила на динамовской арене.
Отметим, что на сайте УПЛ место проведения встречи еще не указано.
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