Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Мухова прокомментировала обидное поражение в полуфинале US Open
US Open
06 сентября 2024, 08:51 |
552
0

Мухова прокомментировала обидное поражение в полуфинале US Open

Каролина здорово начала матч против Джессики Пегулы, но в итоге уступила

06 сентября 2024, 08:51 |
552
0
Мухова прокомментировала обидное поражение в полуфинале US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешка Каролина Мухова прокомментировала обидное поражение в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису.

В матче против Джессики Пегулы она выиграла 8 из 9 первых геймов, но уступила в трех сетах – 6:1, 4:6, 2:6.

«Дойти до полуфинала и почувствовать, что моя игра на высоте, что я могу соревноваться с лучшими, могу побеждать их, – это то, что я не знала, когда ко мне вернется. Чувствую, что играю на хорошем уровне.

Я здорова и могу играть больше турниров в этом году. Это самое главное. Имею в виду, что это просто хорошо - пройти через такие матчи, получить опыт и извлечь из него уроки для следующего такого матча, что я могу сделать лучше и как я могу стать лучше.

Так что я буду стараться учиться», – сказала Каролина.

Мухова в прошлогоднем полуфинале US Open получила травму, из-за которой вернулась к тренировкам только в мае 2024 года.

По теме:
Пегула вернется в топ-3 рейтинга WTA и станет первой ракеткой США
Вторая ракетка мира прокомментировала выход в финал US Open
Пегула рассказала, как удалось отыграться с 1:6, 0:2 в полуфинале US Open
Джессика Пегула Каролина Мухова US Open 2024
Владимир Клепач Источник: Reuters
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис обратился к Велозу, который объявил о завершении карьеры
Футбол | 05 сентября 2024, 19:13 6
Суркис обратился к Велозу, который объявил о завершении карьеры
Суркис обратился к Велозу, который объявил о завершении карьеры

Полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры в 38 лет

Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Футбол | 06 сентября 2024, 07:38 7
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ

Артем выделил вингера «Челси» Михаила Мудрика

Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Футбол | 05.09.2024, 11:08
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
На US Open в четвертый раз за 5 лет будет новый чемпион мужского турнира
Теннис | 05.09.2024, 13:23
На US Open в четвертый раз за 5 лет будет новый чемпион мужского турнира
На US Open в четвертый раз за 5 лет будет новый чемпион мужского турнира
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Футбол | 05.09.2024, 19:52
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
05.09.2024, 08:48
Бокс
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
04.09.2024, 21:58 2
Футбол
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
05.09.2024, 06:01 1
Теннис
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
05.09.2024, 09:05 2
Олимпийские игры
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 58
Футбол
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
04.09.2024, 12:49 39
Футбол
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
04.09.2024, 23:23 3
Другие виды
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
05.09.2024, 00:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем