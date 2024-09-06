Мухова прокомментировала обидное поражение в полуфинале US Open

Чешка Каролина Мухова прокомментировала обидное поражение в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису.

В матче против Джессики Пегулы она выиграла 8 из 9 первых геймов, но уступила в трех сетах – 6:1, 4:6, 2:6.

«Дойти до полуфинала и почувствовать, что моя игра на высоте, что я могу соревноваться с лучшими, могу побеждать их, – это то, что я не знала, когда ко мне вернется. Чувствую, что играю на хорошем уровне.

Я здорова и могу играть больше турниров в этом году. Это самое главное. Имею в виду, что это просто хорошо - пройти через такие матчи, получить опыт и извлечь из него уроки для следующего такого матча, что я могу сделать лучше и как я могу стать лучше.

Так что я буду стараться учиться», – сказала Каролина.

Мухова в прошлогоднем полуфинале US Open получила травму, из-за которой вернулась к тренировкам только в мае 2024 года.