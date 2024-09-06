Легенда сборной США по интересной причине объявила о завершении карьеры

Федерации футбола США уведомила о том, что нападающая национальной команды и клуба «Сан-Диего Уэйв» Алекс Морган принялоа решение завершить профессиональную карьеру.

Сообщается, что 9 сентября состоится последний матч 35-летней Морган, в котором «Сан-Диего Уэйв» сырает с «Портлендом».

Кроме того, сообщается, что Алекс уведомила о своей второй беременности.

Алекс Морган провела в составе национальной команды США 224 матча во всех турнирах, забила 123 гола, сделала 53 ассиста.

Футболистка со сборной страны дважды выигрывала чемпионат мира и дважды становилась спортсменкой года в США.