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06 сентября 2024, 04:37 |
218
0

Легенда сборной США по интересной причине объявила о завершении карьеры

Алекс Морган беременна во второй раз

06 сентября 2024, 04:37 |
218
0
Легенда сборной США по интересной причине объявила о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Морган

Федерации футбола США уведомила о том, что нападающая национальной команды и клуба «Сан-Диего Уэйв» Алекс Морган принялоа решение завершить профессиональную карьеру.

Сообщается, что 9 сентября состоится последний матч 35-летней Морган, в котором «Сан-Диего Уэйв» сырает с «Портлендом».

Кроме того, сообщается, что Алекс уведомила о своей второй беременности.

Алекс Морган провела в составе национальной команды США 224 матча во всех турнирах, забила 123 гола, сделала 53 ассиста.

Футболистка со сборной страны дважды выигрывала чемпионат мира и дважды становилась спортсменкой года в США.

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женская сборная США по футболу Алекс Морган
Юрій Остроумов Источник
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