Легенда сборной США по интересной причине объявила о завершении карьеры
Алекс Морган беременна во второй раз
Федерации футбола США уведомила о том, что нападающая национальной команды и клуба «Сан-Диего Уэйв» Алекс Морган принялоа решение завершить профессиональную карьеру.
Сообщается, что 9 сентября состоится последний матч 35-летней Морган, в котором «Сан-Диего Уэйв» сырает с «Портлендом».
Кроме того, сообщается, что Алекс уведомила о своей второй беременности.
Алекс Морган провела в составе национальной команды США 224 матча во всех турнирах, забила 123 гола, сделала 53 ассиста.
Футболистка со сборной страны дважды выигрывала чемпионат мира и дважды становилась спортсменкой года в США.
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