Сегодня, 5 сентября, проходит матч группового этапа Лиги наций. Сборная Португалии в Лиссабоне принимает Хорватию.

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По состоянию на 65 минуту Португалия побеждает 2:1. Второй гол в матче забил Криштиану Роналду, который стал для футболиста 131-м за национальную сборную.

Этот гол стал историческим для Роналду. Португалец забил 900-й гол в профессиональной карьере, проведя 1236 матчей. Криштиану стал первым футболистом в истории, который добрался до отметки в 900 голов. У Лионеля Месси за карьеру 838 голов, у легендарного Пеле – 762.

ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после исторического 900-го гола в карьере