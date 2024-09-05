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Лига наций
05 сентября 2024, 23:13 | Обновлено 05 сентября 2024, 23:51
2088
0

ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после исторического 900-го гола в карьере

Португалец забил исторический гол

05 сентября 2024, 23:13 | Обновлено 05 сентября 2024, 23:51
2088
0
ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после исторического 900-го гола в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 5 сентября, проходит матч группового этапа Лиги наций. Сборная Португалии в Лиссабоне принимает Хорватию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По состоянию на 65 минуту Португалия побеждает 2:1. Второй гол в матче забил Криштиану Роналду, который стал для футболиста 131-м за национальную сборную.

Этот гол стал историческим для Роналду. Португалец забил 900-й гол в профессиональной карьере, проведя 1236 матчей. Криштиану стал первым футболистом в истории, который добрался до отметки в 900 голов. У Лионеля Месси за карьеру 838 голов, у легендарного Пеле – 762.

ФОТО. Лицо и эмоции Роналду после исторического 900-го гола в карьере

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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