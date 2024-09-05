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  4. ДАЛИЧ: «Мы хотим быть одной из двух-трех лучших команд в группе»
Лига наций
05 сентября 2024, 20:16 |
397
0

ДАЛИЧ: «Мы хотим быть одной из двух-трех лучших команд в группе»

Наставник сборной Хорватии рассказал главную цель его сборной

05 сентября 2024, 20:16 |
397
0
ДАЛИЧ: «Мы хотим быть одной из двух-трех лучших команд в группе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

5 сентября в 20:45 состоится матч 1-го раунда Лиги наций группы А между Португалией и Хорватией. В преддверии этой встречи состоялась пресс-конференция с участием коуча сборной Хорватии Златко Далича, на которой наставник сказал:

«Результат всегда главная цель. Но это возможность попробовать разные тактики и разных игроков, понять, на каком уровне мы находимся. Мы хотим быть одной из двух-трех лучших команд в группе. Я настроен оптимистично. Я верю в команду. У нас много хороших качеств. Но мы должны быть реалистами и смотреть на произошедшее за последние семь лет. Это, вероятно, больше не повторится. Наша главная цель – попасть на большие соревнования. Как в случае с Лигой наций или Чемпионатом мира».

Предыдущий турнир, на котором играла сборная Хорватии, это Евро-2024. На чемпионате Европы хорваты не смогли выйти из группы, имея в своем активе 2 ничьих и 1 поражение.

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Златко Далич сборная Хорватии по футболу Лига наций Португалия Португалия - Хорватия
Іван Распутін Источник: Хорватский футбольный союз
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