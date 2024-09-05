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  4. «Я боялся». Новичок Динамо рассказал, почему решил не покидать Украину
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 19:40 |
1077
1

«Я боялся». Новичок Динамо рассказал, почему решил не покидать Украину

Герреро подписал с Динамо контракт на 5 лет

05 сентября 2024, 19:40 |
1077
1
«Я боялся». Новичок Динамо рассказал, почему решил не покидать Украину
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Новичок «Динамо» Эдуардо Герреро имел варианты продолжения карьеры в других странах, но решил остаться в Украине, несмотря на войну.

– Вы хорошо знаете о войне в Украине, которую развязали российские террористы, почему решили остаться здесь?

– Я действительно немного боялся. Но с подобной ситуацией столкнулся еще в Израиле, потому был готов. Сейчас ситуация не самая лучшая, но надеюсь, что дела пойдут вверх.

– Матчи чемпионата Украины проходят со зрителями, как можете оценить украинских болельщиков?

– Я слышал много хороших историй о динамовских болельщиках. Конечно, сейчас ситуация такова, что полностью ощутить всю атмосферу сложно, ведь стадионы нельзя заполнять до отказа. Но верю, что скоро ситуация должна улучшиться.

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Эдуардо Герреро Динамо Киев российско-украинская война чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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