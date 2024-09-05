«Я боялся». Новичок Динамо рассказал, почему решил не покидать Украину

Новичок «Динамо» Эдуардо Герреро имел варианты продолжения карьеры в других странах, но решил остаться в Украине, несмотря на войну.

– Вы хорошо знаете о войне в Украине, которую развязали российские террористы, почему решили остаться здесь?

– Я действительно немного боялся. Но с подобной ситуацией столкнулся еще в Израиле, потому был готов. Сейчас ситуация не самая лучшая, но надеюсь, что дела пойдут вверх.

– Матчи чемпионата Украины проходят со зрителями, как можете оценить украинских болельщиков?

– Я слышал много хороших историй о динамовских болельщиках. Конечно, сейчас ситуация такова, что полностью ощутить всю атмосферу сложно, ведь стадионы нельзя заполнять до отказа. Но верю, что скоро ситуация должна улучшиться.