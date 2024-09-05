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  4. МОМО: «Из-за пенальти в ворота ЛНЗ не удалось взяти очки»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 16:33 | Обновлено 05 сентября 2024, 17:39
166
0

МОМО: «Из-за пенальти в ворота ЛНЗ не удалось взяти очки»

Нападающий черкасского ЛНЗ прокомментировал поражение от «Динамо»

05 сентября 2024, 16:33 | Обновлено 05 сентября 2024, 17:39
166
0
МОМО: «Из-за пенальти в ворота ЛНЗ не удалось взяти очки»
ФК ЛНЗ. Фрэнсис Момо

Нападающий черкасского ЛНЗ Фрэнсис Момо прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 5-го тура УПЛ:

«Нынешнее Динамо – действительно очень сильный соперник, команда играет очень качественно. Тем не менее, мы пытались взять очки. К сожалению, из-за пенальти в наши ворота нам это не удалось сделать.

Если бы не этот 11-метровый, мы бы могли взять очки. А если бы мы прессинговали чуть выше, то могли бы и сами забить. Без этого пенальти должны были играть вничью.

У нас в конце матча были шансы сравнять счет. Считаю, мы показали хорошую игру. Качественный матч».

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Фрэнсис Момо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Динамо - ЛНЗ
Николай Степанов Источник: ФК ЛНЗ
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