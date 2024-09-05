МОМО: «Из-за пенальти в ворота ЛНЗ не удалось взяти очки»

Нападающий черкасского ЛНЗ Фрэнсис Момо прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 5-го тура УПЛ:

«Нынешнее Динамо – действительно очень сильный соперник, команда играет очень качественно. Тем не менее, мы пытались взять очки. К сожалению, из-за пенальти в наши ворота нам это не удалось сделать.

Если бы не этот 11-метровый, мы бы могли взять очки. А если бы мы прессинговали чуть выше, то могли бы и сами забить. Без этого пенальти должны были играть вничью.

У нас в конце матча были шансы сравнять счет. Считаю, мы показали хорошую игру. Качественный матч».