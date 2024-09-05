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Лига Европы
05 сентября 2024, 17:28 | Обновлено 05 сентября 2024, 17:44
1498
2

Новичок Герреро в списке. Заявка Динамо на основной этап Лиги Европы

Киевляне подали заявку на основной этап Лиги Европы

05 сентября 2024, 17:28 | Обновлено 05 сентября 2024, 17:44
1498
2
Новичок Герреро в списке. Заявка Динамо на основной этап Лиги Европы
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Сайт УЕФА опубликовал заявку «Динамо» Киев на матчи основного этапа Лиги Европы. В список украинской команды уже внесен форвард Эдуардо Герреро, которого подписали в среду.

Список А

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун

Защитники: Вивчаренко, Попов, Караваев, Тымчик, Себальос, Михавко, Биловар, Дубинчак

Хавбеки: Бражко, Ярмоленко, Шепелев, Шапаренко, Рубчинский, Андриевский, Кабаев, Буяльский, Брагару, Пихаленок, Михайленко

Форварды: Герреро, Ванат, Супряга

Список B

Вратарь: Игнатенко

Защитники: Дячук, Малыш

Хавбек: Волошин

Форвард: Пономаренко

В Лиге Европы команда сыграет против «Лацио», «Хоффенхайма», «Ромы», «Ференцвароша», «Виктории» Плзень, «Реал» Сосьедада, «Галатасарая» и РФШ Латвия.

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Динамо Киев Эдуардо Герреро заявки на Лигу Европы Лига Европы
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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Андрій Милявський
Супряга в списку?
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Falko
О, в Динамо по списку А повна упаковка - 25, не те що у кротів.
Але все ж не зрозуміло, нащо заявляти той контингент, що їде в Зорю. Давайте тоді й Царенка з Яциком по списку Б. Чому ні?
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0
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