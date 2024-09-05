Новичок Герреро в списке. Заявка Динамо на основной этап Лиги Европы
Киевляне подали заявку на основной этап Лиги Европы
Сайт УЕФА опубликовал заявку «Динамо» Киев на матчи основного этапа Лиги Европы. В список украинской команды уже внесен форвард Эдуардо Герреро, которого подписали в среду.
Список А
Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун
Защитники: Вивчаренко, Попов, Караваев, Тымчик, Себальос, Михавко, Биловар, Дубинчак
Хавбеки: Бражко, Ярмоленко, Шепелев, Шапаренко, Рубчинский, Андриевский, Кабаев, Буяльский, Брагару, Пихаленок, Михайленко
Форварды: Герреро, Ванат, Супряга
Список B
Вратарь: Игнатенко
Защитники: Дячук, Малыш
Хавбек: Волошин
Форвард: Пономаренко
В Лиге Европы команда сыграет против «Лацио», «Хоффенхайма», «Ромы», «Ференцвароша», «Виктории» Плзень, «Реал» Сосьедада, «Галатасарая» и РФШ Латвия.
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