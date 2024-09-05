Новичок Герреро в списке. Заявка Динамо на основной этап Лиги Европы

Сайт УЕФА опубликовал заявку «Динамо» Киев на матчи основного этапа Лиги Европы. В список украинской команды уже внесен форвард Эдуардо Герреро, которого подписали в среду.

Список А

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун

Защитники: Вивчаренко, Попов, Караваев, Тымчик, Себальос, Михавко, Биловар, Дубинчак

Хавбеки: Бражко, Ярмоленко, Шепелев, Шапаренко, Рубчинский, Андриевский, Кабаев, Буяльский, Брагару, Пихаленок, Михайленко

Форварды: Герреро, Ванат, Супряга

Список B

Вратарь: Игнатенко

Защитники: Дячук, Малыш

Хавбек: Волошин

Форвард: Пономаренко

В Лиге Европы команда сыграет против «Лацио», «Хоффенхайма», «Ромы», «Ференцвароша», «Виктории» Плзень, «Реал» Сосьедада, «Галатасарая» и РФШ Латвия.