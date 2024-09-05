Челси не заявил трех основных игроков на Лигу конференций
Палмер играть не будет, Мудрик – в списке
Челси принял решение не заявлять трех игроков основной команды, в том числе лидера Коула Палмера, на матчи основного этапа Лиги конференций. Вместе с Палмером не заявлены Уэсли Фофана и Ромео Лавия.
В клубе сообщили, что из-за напряженного календаря игроки получат отдых. Палмер в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 4 ассиста, а в прошлом был лучшим футболистом команды с 27 голами и 15 ассистами.
Украинец Михаил Мудрик заявлен на еврокубок.
Челси в Лиге конференций сыграет против Гента, Панатинаикоса, Ноаха, Хейденхайма, Астаны и Шемрок Роверс.
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