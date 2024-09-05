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Англия
05 сентября 2024, 17:17 | Обновлено 05 сентября 2024, 17:21
2330
7

Челси не заявил трех основных игроков на Лигу конференций

Палмер играть не будет, Мудрик – в списке

05 сентября 2024, 17:17 | Обновлено 05 сентября 2024, 17:21
2330
7
Челси не заявил трех основных игроков на Лигу конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Мудрик и Палмер

Челси принял решение не заявлять трех игроков основной команды, в том числе лидера Коула Палмера, на матчи основного этапа Лиги конференций. Вместе с Палмером не заявлены Уэсли Фофана и Ромео Лавия.

В клубе сообщили, что из-за напряженного календаря игроки получат отдых. Палмер в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 4 ассиста, а в прошлом был лучшим футболистом команды с 27 голами и 15 ассистами.

Украинец Михаил Мудрик заявлен на еврокубок.

Челси в Лиге конференций сыграет против Гента, Панатинаикоса, Ноаха, Хейденхайма, Астаны и Шемрок Роверс.

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Челси Михаил Мудрик Коул Палмер Уэсли Фофана Ромео Лавия Лига конференций заявки на Лигу конференций
Иван Зинченко Источник: ФК Челси
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Saar
мля, тренери Челсі - заслаті козачки
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+3
Harun Bakircioğlu
Всего лишь демонстрация того, как в клубе относятся к этому турниру, право играть в котором завоевал Почеттино.
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+1
Фанькин кот
Теперь Михаилу все козыри в руки, как говорят. Сможет стать лидером команды именно в Лиге Конференций. Да и соперники в общем не сложные.
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-1
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