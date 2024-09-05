Тренер сборной Испании ответил Винисиусу на желание забрать ЧМ-2030
Де ла Фуэнте не считает Испанию расистской страной
Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте не согласен с форвардом «Реала» Винисисусом Жуниором, который заявил, что у страны нужно забрать ЧМ-2030, если в Испании не улучшится ситуация с расизмом.
«Испания – не расистская страна. Испания – пример уважения, интеграции и совместного существования. Считаю, что многим странам нужно брать с нас пример. У нас не расистская страна».
«А общий ЧМ Испании, Марокко и Португалии станет уникальным событием», – сказал де ла Фуэнте.
Ранее несколько фанов были арестованы и наказаны за расистские оскорбления Винисиуса в матчах Ла Лиги.
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