Тренер сборной Испании ответил Винисиусу на желание забрать ЧМ-2030

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте не согласен с форвардом «Реала» Винисисусом Жуниором, который заявил, что у страны нужно забрать ЧМ-2030, если в Испании не улучшится ситуация с расизмом.

«Испания – не расистская страна. Испания – пример уважения, интеграции и совместного существования. Считаю, что многим странам нужно брать с нас пример. У нас не расистская страна».

«А общий ЧМ Испании, Марокко и Португалии станет уникальным событием», – сказал де ла Фуэнте.

Ранее несколько фанов были арестованы и наказаны за расистские оскорбления Винисиуса в матчах Ла Лиги.