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Испания
05 сентября 2024, 16:50 | Обновлено 05 сентября 2024, 16:51
238
1

Тренер сборной Испании ответил Винисиусу на желание забрать ЧМ-2030

Де ла Фуэнте не считает Испанию расистской страной

05 сентября 2024, 16:50 | Обновлено 05 сентября 2024, 16:51
238
1
Тренер сборной Испании ответил Винисиусу на желание забрать ЧМ-2030
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте не согласен с форвардом «Реала» Винисисусом Жуниором, который заявил, что у страны нужно забрать ЧМ-2030, если в Испании не улучшится ситуация с расизмом.

«Испания – не расистская страна. Испания – пример уважения, интеграции и совместного существования. Считаю, что многим странам нужно брать с нас пример. У нас не расистская страна».

«А общий ЧМ Испании, Марокко и Португалии станет уникальным событием», – сказал де ла Фуэнте.

Ранее несколько фанов были арестованы и наказаны за расистские оскорбления Винисиуса в матчах Ла Лиги.

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Луис де ла Фуэнте Винисиус Жуниор сборная Испании по футболу расизм ЧМ-2030 по футболу Реал Мадрид
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Serhii P.
Не розумію, чому всі починають виправдовуватися перед цим куском гімна
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