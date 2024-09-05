Расплакался и исчез. Форвард Лиона сорвал свой трансфер в Фулхэм

Французское издание L’Equipe рассказало подробности трансфера форварда «Лиона» Эрнеста Нуама, переход которого в «Фулхэм» в последний день трансферного окна сорвался.

Клубы уже согласовали сумму трансфера в размере 19 миллионов евро. Однако сам Нуама очень не хотел покидать «Лион».

Во время медосмотра в «Фулхэме» он расплакался, после чего исчез и перестал отвечать на телефонные звонки. В итоге клубы не успели оформить сделку до наступления трансферного дедлайна.

Нуама выступает за «Лион» с лета 2023 года. Контракт 20-летнего форварда сборной Ганы с «Лионом» рассчитан до лета 2028 года.