Расплакался и исчез. Форвард Лиона сорвал свой трансфер в Фулхэм
Эрнест Нуама очень хотел остаться в «Лионе»
Французское издание L’Equipe рассказало подробности трансфера форварда «Лиона» Эрнеста Нуама, переход которого в «Фулхэм» в последний день трансферного окна сорвался.
Клубы уже согласовали сумму трансфера в размере 19 миллионов евро. Однако сам Нуама очень не хотел покидать «Лион».
Во время медосмотра в «Фулхэме» он расплакался, после чего исчез и перестал отвечать на телефонные звонки. В итоге клубы не успели оформить сделку до наступления трансферного дедлайна.
Нуама выступает за «Лион» с лета 2023 года. Контракт 20-летнего форварда сборной Ганы с «Лионом» рассчитан до лета 2028 года.
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