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  4. Расплакался и исчез. Форвард Лиона сорвал свой трансфер в Фулхэм
Франция
05 сентября 2024, 16:44 |
394
1

Расплакался и исчез. Форвард Лиона сорвал свой трансфер в Фулхэм

Эрнест Нуама очень хотел остаться в «Лионе»

05 сентября 2024, 16:44 |
394
1
Расплакался и исчез. Форвард Лиона сорвал свой трансфер в Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнест Нуама

Французское издание L’Equipe рассказало подробности трансфера форварда «Лиона» Эрнеста Нуама, переход которого в «Фулхэм» в последний день трансферного окна сорвался.

Клубы уже согласовали сумму трансфера в размере 19 миллионов евро. Однако сам Нуама очень не хотел покидать «Лион».

Во время медосмотра в «Фулхэме» он расплакался, после чего исчез и перестал отвечать на телефонные звонки. В итоге клубы не успели оформить сделку до наступления трансферного дедлайна.

Нуама выступает за «Лион» с лета 2023 года. Контракт 20-летнего форварда сборной Ганы с «Лионом» рассчитан до лета 2028 года.

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Лион Фулхэм трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: L'Equipe
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Комментарии 1
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AndiM
Брат па матєрі тулєтнава утьонка тайсана? Також мавпи ввижаються всюди і тільки в туалеті їх нема?
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